«Показания свидетелей и результаты экспертиз»: присяжные знакомятся с делом обвиняемого в убийстве Пака

— В связи с этим пострадавшая вышла из салона своего автомобиля и проследовала к водителю внедорожника с целью сообщить о повреждении ее автомобиля и необходимости оформления дорожно-транспортного происшествия. Однако мужчина, используя автомобиль в качестве оружия, начал движение, зная, что женщина продолжает держаться за ручку водительской двери его авто, а также осуществляет движение вместе с ним в темпе бега. При этом водитель предпринял маневр по резкому смещению управляемого им автомобиля в правую сторону вследствие чего произошел переезд туловища и головы потерпевшей задним левым колесом, — говорится в материалах дела.