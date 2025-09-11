Ричмонд
Семейный концерн: в Калининградской области раскрыли подпольный ликёроводочный завод

В Калининградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась промышленным производством контрафактного алкоголя.

Источник: Янтарный край

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном использовании товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

По данным следствия, «семейный бизнес» организовали жители посёлка Краснополянское. В подпольное производство были вовлечены муж, жена, его отец и старший брат. Они наладили полный цикл: от закупки спирта до розлива «премиального» алкоголя в бутылки с поддельными этикетками известных российских и зарубежных брендов.

В ходе обысков оперативники УЭБиПК изъяли вещественные доказательства, которые не оставляют сомнений в масштабах производства: около 6000 литров этилового спирта для будущих «брендовых» партий, а также около 500 литров уже готовой алкогольной продукции, упакованной в контрафактную тару. Изъяли полиграфическую продукцию — этикетки, акцизные марки для изготовления подделок.

Предварительный ущерб, нанесённый правообладателям торговых марок, оценивается более чем в 6 миллионов рублей.

Расследование продолжается, всем фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Дело было возбуждено после расследования другого эпизода — по факту незаконного оборота алкоголя (ст. 171.3 УК РФ), сообщили в УМВД по Калининградской области.