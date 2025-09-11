Двух жителей Таганрога заподозрили в особо крупном производстве наркотиков

В Ростовской области двух жителей Таганрога задержали по подозрению в особо крупном производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По данным ведомства, подозреваемые вели незаконную деятельность в нарколаборатории, построенной на территории частного дома. Подельники изготавливали запрещенные вещества для продажи в регионе через интернет-магазин в даркнете.
Во время обыска правоохранители изъяли более 8 кг наркотиков и специальное оборудование.
Теперь в отношении задержанных возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненный срок. Расследование продолжается.
