В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 40 жильцов многоэтажки

«На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка на балконе в квартире. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено с помощью спасустройств 40 человек из них 8 детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.