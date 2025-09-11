В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 40 жильцов многоэтажки

Причиной стал пожар, возникший в одной из квартир на седьмом этаже здания.
«На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка на балконе в квартире. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено с помощью спасустройств 40 человек из них 8 детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 07:19 по местному времени. В 07:51 огонь локализовали, в 07:52 открытое горение ликвидировали, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 10:29.