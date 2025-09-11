Врач из Уфы оказала экстренную помощь пассажирке во время рейса в Анталью

Врач из Уфы Эльвера Габдуллина спасла женщину во время авиаперелета в Турцию. Медик летела с семьёй на отдых, когда спустя 20 минут после вылета стюардессы объявили о необходимости медицинской помощи.
Как рассказала Габдуллина, пассажирка 50−55 лет перестала реагировать на обращение и не могла объяснить свое состояние. Врач провела осмотр: проверила пульс, осмотрела конечности, убедилась в проходимости дыхательных путей. Выяснилось, что женщина уже более полугода принимает гормональные препараты строго по времени, но из-за задержки рейса забыла принять лекарство, которое осталось в багажном отделении.
В результате у пассажирки резко снизилось давление. Медик предложила дать женщине крепкий сладкий чай и одновременно делала массаж ног. После первой помощи состояние немного улучшилось, но вскоре снова ухудшилось. После повторной порции чая самочувствие стабилизировалось. Врач договорилась с пассажиркой, что сразу после получения багажа она примет необходимые лекарства.
Это не первый случай, когда Эльвера Габдуллина оказывает помощь в полете: в ноябре 2022 года она также спасла мужчину на борту самолёта.
