Врач из Уфы оказала экстренную помощь пассажирке во время рейса в Анталью

Как рассказала Габдуллина, пассажирка 50−55 лет перестала реагировать на обращение и не могла объяснить свое состояние. Врач провела осмотр: проверила пульс, осмотрела конечности, убедилась в проходимости дыхательных путей. Выяснилось, что женщина уже более полугода принимает гормональные препараты строго по времени, но из-за задержки рейса забыла принять лекарство, которое осталось в багажном отделении.