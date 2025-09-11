Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии задержали двух украинцев, перевозивших 2,4 кг взрывчатого вещества

Двое украинцев задержаны в Грузии за ввоз 2,4 кг взрывчатки на грузовике из Турции. При них также были наркотики и крупная сумма денег.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Грузии задержаны два гражданина Украины, которые на грузовике из Турции ввезли 2,4 кг гексогена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.

Как заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, 10 сентября грузовой Mercedes-Benz с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, до этого проехав через Болгарию и Румынию. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, устанавливается заказчик перевозки. Кроме того, у украинцев изъяли восемь мобильных телефонов, крупную сумму денег, компьютерную технику и кокаин.

Ранее в августе этого года ФСБ сообщала об очередной попытке Киева совершить теракт на Крымском мосту. Автомобиль, в который было заложено взрывное устройство, прибыл в РФ с Украины через Грузию транзитом через несколько стран.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше