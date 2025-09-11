В Грузии задержали двух украинцев, перевозивших 2,4 кг взрывчатого вещества

Как заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, 10 сентября грузовой Mercedes-Benz с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, до этого проехав через Болгарию и Румынию. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, устанавливается заказчик перевозки. Кроме того, у украинцев изъяли восемь мобильных телефонов, крупную сумму денег, компьютерную технику и кокаин.