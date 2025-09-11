В Грузии задержали двух украинцев, перевозивших 2,4 кг взрывчатого вещества

В Грузии задержаны два гражданина Украины, которые на грузовике из Турции ввезли 2,4 кг гексогена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.
Как заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, 10 сентября грузовой Mercedes-Benz с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, до этого проехав через Болгарию и Румынию. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, устанавливается заказчик перевозки. Кроме того, у украинцев изъяли восемь мобильных телефонов, крупную сумму денег, компьютерную технику и кокаин.
Ранее в августе этого года ФСБ сообщала об очередной попытке Киева совершить теракт на Крымском мосту. Автомобиль, в который было заложено взрывное устройство, прибыл в РФ с Украины через Грузию транзитом через несколько стран.