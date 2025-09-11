Взрыв произошел на «Молочной кухне» в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области. Во время приготовления творога в пищеварочном котле неожиданно сработал предохранительный клапан. Внутренняя емкость с горячим молоком разгерметизировалась, и кипящее молоко вырвалось наружу. В этот момент рядом находилась санитарка, на нее и выплеснулась горячая жидкость. Женщина получила ожоги лица, шеи и рук. Пострадало около 20% поверхности тела.