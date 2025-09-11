Глава СК взял на контроль дело о гибели в ДТП выпускницы воронежского журфака

Возбужденное после гибели 23-летней Валерии С. из Сочи, выпускницы факультета журналистики ВГУ, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Об этом сообщили в пресс-службе федерального СК в среду, 10 сентября.