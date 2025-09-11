Глава СК взял на контроль дело о гибели в ДТП выпускницы воронежского журфака

Возбужденное после гибели 23-летней Валерии С. из Сочи, выпускницы факультета журналистики ВГУ, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Об этом сообщили в пресс-службе федерального СК в среду, 10 сентября.
— Высказывается критика в адрес правоохранительных органов в связи с длительным непринятием мер к привлечению виновника ДТП к ответственности. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в ведомстве.
Авария произошла 3 сентября в 23.15 возле дома № 88 на улице Хользунова. По данным следствия, 31-летний водитель «Фольксваген-Гольф» при перестроении потерял контроль над машиной и врезался в припаркованный грузовик «МАН». Немецкую иномарку отбросило на «Рено-Логан». 23-летняя Валерия С. умерла от травм до приезда скорой. Водитель попал в больницу.
Возмущение родственников погибшей девушки вызвало то, что водителя, являющийся виновником ДТП, не спешат привлекать к ответственности. О возбуждении уголовного дела сообщили только во вторник, 9 сентября. А водитель, имевший 50 штрафов за нарушение ПДД, в основном, за превышение скорости, остается на свободе.