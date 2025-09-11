В Волгограде детский футбольный матч закончился дракой взрослых

Судье пришлось на время остановить матч и «остудить» пыл тренеров желтыми карточками. Однако это помогло лишь на время. Эмоции у сторон зашкаливали. К словесным оскорблениям подключились уже родители «зенитовцев», и продолжать матч в такой ненормальной обстановке стало невозможным. Судья обратился к родителям с требованием уйти со стадиона, но никто не подчинился. В итоге матч был остановлен.