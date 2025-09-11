В Петербурге выявили первую жертву «закона о наливайках»

Напомним, что согласно вступившему в силу с 1 сентября закону, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м и соблюдающие еще ряд условий. Чтобы торговать спиртным ночью, необходимо пройти официальную проверку и попасть в реестр ресторанов.