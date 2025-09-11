Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили

«Вскрытый» эпизод в деле Паука был связан с убийством ранее незнакомой ему 64-летней женщины 27 лет назад. В июле 1998 года он проник к пенсионерке в дом, взял нож и нанес ей не менее семи ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте, а фигурант после случившегося похитил ее имущество. На месте преступления Паук оставил отпечатки пальцев, принадлежность которых впоследствии удалось установить.