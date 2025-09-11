Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело серийного убийцы из 90-х Сергея Паукова, осужденного за гибель 12 жертв и в деле которого накануне появился новый эпизод с убийством пожилой женщины в Свердловской области, прекратили по истечению сроков давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Управление СК РФ и прокуратура региона 1 сентября информировали, что новый эпизод появился в уголовном деле серийного убийцы, уже осужденного за гибель 12 жертв в шести регионах России, а его дело направили в городской суд Богдановича с пометкой о применении принудительного лечения. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что речь идет о Сергее Паукове, более известном под прозвищем Паук.
По версии следствия, мужчина, страдающий психическим заболеванием, совершал особо тяжкие преступления на территории разных регионов страны в 1998—1999 годах. На его счету 13 убийств с разбоем в Орловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Красноярском крае, а одно из них совершено в Богдановичском районе Свердловской области.
«Вскрытый» эпизод в деле Паука был связан с убийством ранее незнакомой ему 64-летней женщины 27 лет назад. В июле 1998 года он проник к пенсионерке в дом, взял нож и нанес ей не менее семи ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте, а фигурант после случившегося похитил ее имущество. На месте преступления Паук оставил отпечатки пальцев, принадлежность которых впоследствии удалось установить.
По сведениям правоохранителей и свердловского суда, Рязанский областной суд в 2001 году признал фигуранта невменяемым и направил на принудительное лечение. В пресс-службе судов региона уточняют, что жертвами Паукова чаще были пожилые женщины или же мужчины в состоянии опьянения. Вину в последнем убийстве он признал и пояснил, что сделал это ради хищения имущества. Согласно заключению экспертов, в момент преступления Паук страдал бредовым расстройством.
По данным инстанции, в сентябре его адвокат подал в суд ходатайство о прекращении дела об убийстве уральской пенсионерки в связи с истечением сроков давности. «Богдановичский городской суд прекратил производство по уголовному делу за истечением сроков давности привлечения к ответственности… С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование», — говорится в сообщении.
При этом, несмотря на прекращение дела, подчеркивают в пресс-службе, вопрос о продолжении лечения мужчины в стационаре будет решаться врачебной комиссией и судом. «Решение о его возможном освобождении будет приниматься исходя исключительно из его психического состояния и степени опасности для общества», — заключили в пресс-службе судов.