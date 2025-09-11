Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись «смерть»

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, написавших у двери «смерть».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они оставили надпись «смерть», сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, 4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир дома № 48 на проспекте Шаумяна. В результате произошедшего возгорания никто не пострадал, однако на стене неизвестные оставили надпись «смерть».

Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

«Десятого сентября оперативники угрозыска главка совместно с коллегами из Красногвардейского района установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих, приехавшие из Красноярского края», — говорится в сообщении.

В ГУМВД уточняют, что подозреваемые стали также фигурантами уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).