В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись «смерть»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они оставили надпись «смерть», сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир дома № 48 на проспекте Шаумяна. В результате произошедшего возгорания никто не пострадал, однако на стене неизвестные оставили надпись «смерть».
Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).
«Десятого сентября оперативники угрозыска главка совместно с коллегами из Красногвардейского района установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих, приехавшие из Красноярского края», — говорится в сообщении.
В ГУМВД уточняют, что подозреваемые стали также фигурантами уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).