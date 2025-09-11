В Башкирии опровергли информацию о химической воде

В социальных сетях и мессенджерах 11 сентября распространилась недостоверная информация о предполагаемой аварии в системе водоснабжения в одном из населенных пунктов Башкирии. Пресс-служба госкомитета по ЧС официально опровергла эти сведения.
В ведомстве подчеркнули, что сообщения о каких-либо авариях на водопроводных сетях республики не поступали. Специалисты уполномоченных органов постоянно осуществляют мониторинг качества питьевой воды в системах водоснабжения.
Госкомитет призвал жителей республики не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.