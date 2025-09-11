Ричмонд
В Башкирии опровергли информацию о химической воде

Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг фейковую информацию о химической воде.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и мессенджерах 11 сентября распространилась недостоверная информация о предполагаемой аварии в системе водоснабжения в одном из населенных пунктов Башкирии. Пресс-служба госкомитета по ЧС официально опровергла эти сведения.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения о каких-либо авариях на водопроводных сетях республики не поступали. Специалисты уполномоченных органов постоянно осуществляют мониторинг качества питьевой воды в системах водоснабжения.

Госкомитет призвал жителей республики не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

