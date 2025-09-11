СКР уточняет детали смерти ребенка в торговом центре Новороссийска

По информации СКР, инцидент произошел 16 июня в одном из гипермаркетов Новороссийска. Ребенок находился в торговом зале вместе с матерью и бабушкой, когда провалился в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Территория была доступна для посетителей и не ограждена защитными перекрытиями.