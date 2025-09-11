В Краснодаре потушили пожар рядом с баром «Руки вверх». Возгорание произошло в переулке Докучаева днем 11 сентября.
«По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на площади 10 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.
В 15:09 возгорание локализовали. Спустя 10 минут пожар полностью потушили.
«К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 7 человек личного состава, 2 единицы техники», — добавили в региональном управлении МЧС.
