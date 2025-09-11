Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре потушили пожар рядом с баром «Руки вверх»

Мусор загорелся рядом с баром «Руки вверх» в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре потушили пожар рядом с баром «Руки вверх». Возгорание произошло в переулке Докучаева днем 11 сентября.

«По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на площади 10 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

В 15:09 возгорание локализовали. Спустя 10 минут пожар полностью потушили.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 7 человек личного состава, 2 единицы техники», — добавили в региональном управлении МЧС.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 600 кв. метров.