Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора свердловского титанового гиганта

Апелляция экс-руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина на арест отклонена.

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина на его арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Михаилу Воеводину предъявлено обвинение по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». ЕАН писал, что, по версии следствия, он, вступив в предварительный сговор с гражданином США Игорем Райхельсоном, организовал приобретение сырьевых материалов для заводского производства по ценам, превышающим рыночные на 30%.

По имеющимся данным, генеральный директор предприятия, «используя в корыстных целях лояльность владельцев и высшего руководства корпорации, а также претворяя в жизнь общий преступный замысел, воспользовался своими служебными полномочиями и, самостоятельно утвердив ценовую политику, заключил соглашения о поставках с компаниями, принадлежащими Райхельсону». Предполагаемый ущерб от реализации данной схемы оценивается в 4 млрд рублей.