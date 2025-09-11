Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора свердловского титанового гиганта

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина на его арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Михаилу Воеводину предъявлено обвинение по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». ЕАН писал, что, по версии следствия, он, вступив в предварительный сговор с гражданином США Игорем Райхельсоном, организовал приобретение сырьевых материалов для заводского производства по ценам, превышающим рыночные на 30%.
По имеющимся данным, генеральный директор предприятия, «используя в корыстных целях лояльность владельцев и высшего руководства корпорации, а также претворяя в жизнь общий преступный замысел, воспользовался своими служебными полномочиями и, самостоятельно утвердив ценовую политику, заключил соглашения о поставках с компаниями, принадлежащими Райхельсону». Предполагаемый ущерб от реализации данной схемы оценивается в 4 млрд рублей.