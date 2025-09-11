Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора свердловского титанового гиганта

По имеющимся данным, генеральный директор предприятия, «используя в корыстных целях лояльность владельцев и высшего руководства корпорации, а также претворяя в жизнь общий преступный замысел, воспользовался своими служебными полномочиями и, самостоятельно утвердив ценовую политику, заключил соглашения о поставках с компаниями, принадлежащими Райхельсону». Предполагаемый ущерб от реализации данной схемы оценивается в 4 млрд рублей.