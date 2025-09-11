В Уфе завершились поиски пропавшей три дня назад школьницы

Напомним, во вторник, мать подростка обратилась в отдел полиции № 4 с заявлением о исчезновении дочери. По словам женщины, школьница ушла из дома на занятия, но в учебное заведение не пришла и перестала отвечать на звонки. Для поисков школьницы были задействованы десятки волонтеров, полицейских, а также беспилотники.