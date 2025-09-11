Ричмонд
В Асбесте простятся с юным хоккеистом, скончавшимся на тренировке

На Среднем Урале простятся с хоккеистом.

Источник: сайт Федерации хоккея Свердловской области

В Асбесте состоится церемония прощания с 14-летним хоккеистом, который умер во время тренировки. Об этом информирует сайт министерства спорта Свердловской области.

— Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами. Он, как настоящий защитник, умел предугадывать ходы соперников и эффективно блокировать атаки. Проведение церемонии прощания планируется в спортивной школе «Хризотил» 12 сентября в 11.00 часов. Адрес: Асбест, улица Королева, 30, — сказано в сообщении.

Воспитанник занимался в спортшколе с 2017 года. В составе команды «Хризотил» в 2011 году участвовал в областных, а также межрегиональных соревнованиях.

Напомним, что юноша скоропостижно скончался 9 сентября. Он почувствовал недомогание после разминки. Спортсмену оказали помощь медики, но спасти его так и не смогли. Отец мальчика сейчас находится в зоне спецоперации.