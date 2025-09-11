Ричмонд
На трассе в Башкирии опрокинулась перевозившая сахарную свёклу фура

Утром в Альшеевском районе перевернулся грузовик со свёклой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 сентября, около 10 часов утра на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки произошло ДТП. По информации ГАИ по Башкирии, 46-летний водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом, груженным сахарной свёклой, не справился с управлением на затяжном повороте, после этого фура опрокинулась на проезжей части. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ совместно с дорожными службами организовали работы по подъему большегруза и восстановлению движения. В настоящее время проезжая часть полностью очищена.

