Появились фото с места пожара на улице Чехова в Ростове

Очевидцы наблюдают пожар в Ростове, появились фотографии с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Фотографии с места пожара на улице Чехова в Ростове-на-Дону прислали очевидцы. Напомним, в центре донской столицы вспыхнула электроподстанция.

Ранее в МЧС сообщили, что горение происходит на Чехова, 94. По словам людей, улицу заволокло дымом, сохраняется сильный запах гари. На месте уже находятся представители МЧС, спасатели ждут, когда объект обесточат.

Также ростовчане видели реанимобиль, но, по всей видимости, пострадавших при возгорании нет. Обновленная информация от экстренной службы пока не поступала.

На месте уже находятся представители МЧС Дмитрий КУТЕПОВ.