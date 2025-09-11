Bild: Польша сбивала «копеечные» дроны ракетами за €400 тысяч

2. Провести операцию по предотвращению нарушений воздушных границ по примеру миссии «Балтийский часовой», запущенной в январе 2025 года. Участники миссии — военные корабли и подлодки — патрулировали морские территории для защиты подводной инфраструктуры. Предполагается, что воздушное пространство восточного фланга военного блока будут патрулировать самолеты и беспилотники, но не факт, что рассматриваемая мера будет реализована, так как пока не ясно, как оценят ее необходимость страны альянса.