Bild: Польша сбивала «копеечные» дроны ракетами за €400 тысяч

Для ликвидации «огромного числа» беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября, применялись ракеты, стоимость запуска которых достигает €400 тыс. При этом точность попаданий была крайне низкой. О слишком дорогой «охоте» на якобы российские дроны рассказала немецкая газета Bild, пишет издание RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Пилоты истребителей F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Проблема в том, что запуск ракеты стоит более €400 тыс. — против дрона стоимостью всего несколько тысяч евро», — цитирует RTVI материал газеты.

Автор статьи обратил внимание на то, что, по данным НАТО, с помощью ракет удалось сбить только три дрона из 25. Четвертый беспилотник, который записали на свой счет авиаторы, скорее всего, разбился сам.

Bild попросил высокопоставленного офицера НАТО оценить целесообразность использования F-35 для уничтожения БПЛА. По словам эксперта, сбивать дроны ракетами с помощью истребителей «не имеет военного смысла» в долгосрочной перспективе. Сейчас военный блок рассматривает другие способы ликвидации беспилотных летательных аппаратов.

В приоритете три варианта организации обороны от беспилотных атак:

1. На восточном фланге альянса, в том числе в Польше, установить дополнительные средства ПВО — зенитно-ракетные системы Patriot и IRIS-T.

2. Провести операцию по предотвращению нарушений воздушных границ по примеру миссии «Балтийский часовой», запущенной в январе 2025 года. Участники миссии — военные корабли и подлодки — патрулировали морские территории для защиты подводной инфраструктуры. Предполагается, что воздушное пространство восточного фланга военного блока будут патрулировать самолеты и беспилотники, но не факт, что рассматриваемая мера будет реализована, так как пока не ясно, как оценят ее необходимость страны альянса.

3. Заимствовать украинский опыт борьбы с беспилотниками. Как пишет издание, у Киева есть «эффективные средства защиты от российских беспилотников».

Bild обращает внимание на то, что Германия, так же как и Польша, не имеет ресурсов для эффективного поражения дронов, особенно передвигающихся на малых высотах. Инспектор сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс констатировал, что при атаке беспилотников ПВО бундесвера будет одним из самых слабых мест в защите.

Высокопоставленный военный отметил, что сейчас в ФРГ для поражения дронов немецкие военные должны использовать боевую машину пехоты «Пума» с 30-мм пушкой. Майс, который намерен уйти в отставку в октябре, считает, что Минобороны Германии должно как можно быстрее предоставить армии возможность использовать современные способы защиты от БПЛА.

В Польше после атаки дронов 10 сентября заявили, что они являются российскими. МИД страны вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Российский дипломат сообщил, что Кремль считает обвинения беспочвенными. «Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — добавил он.

Ордаш уточнил, что и ранее представители польской стороны при предъявлении обвинений не подтверждали их фактами. Он также обратил внимание на то, что во всех скандалах в Польше, якобы связанных с Москвой, по итогу фигурируют украинцы.

