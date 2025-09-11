Ричмонд
В Грузии задержали бывшего министра обороны

Грузинские силовики задержали бывшего главу минобороны республики Джуаншера Бурчуладзе по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу госбезопасности (СГБ) Грузии.

Источник: Газета.Ру

«За злоупотребление должностными полномочиями и по факту легализации незаконных доходов, чему сопутствовало получение дохода в особо крупном размере, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе», — указано в сообщении.

Бурчуладзе занимал пост министра с 22 февраля 2021-го по 8 февраля 2024 года.

3 сентября у грузинской службы госбезопасности сменился руководитель. Им стал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Предыдущий глава СГБ Анри Оханашвили ушел в отставку в конце августа. Он занял пост советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности.