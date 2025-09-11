Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантов

В Волгоградской области продолжаются масштабные рейды по профилактике нелегальной миграции.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

На этот раз силовики нагрянули на овощные поля в Быковском районе. В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии.

— Правоохранителями проверен 171 иностранный гражданин, 74 из которых доставлены в подразделения полиции. По результатам проверок составлено 46 административных материалов за нарушение миграционного законодательства, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по итогу рейда серьёзные нарушения миграционного законодательства выявлены у троих иностранных специалистов. В настоящее время они помещены в центр временного содержания и вскоре будут выдворены на родину.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.