Иностранец предстанет перед судом в Уфе за уклонение от военной службы

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, молодой человек, получив российское гражданство год назад, не захотел проходить обязательную военную службу. За 60 тысяч рублей он купил поддельную справку, которая подтверждала его статус студента высшего учебного заведения. Эту фальшивку он предъявил в военном комиссариате и получил отсрочку от призыва.