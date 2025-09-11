Иностранец предстанет перед судом в Уфе за уклонение от военной службы

В Уфе осудят 20-летнего иностранца. Его обвиняют в уклонении от военной службы.
Как сообщает СУ СКР по Башкирии, молодой человек, получив российское гражданство год назад, не захотел проходить обязательную военную службу. За 60 тысяч рублей он купил поддельную справку, которая подтверждала его статус студента высшего учебного заведения. Эту фальшивку он предъявил в военном комиссариате и получил отсрочку от призыва.
Свою вину молодой человек признал. Следственные органы собрали достаточное количество доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
