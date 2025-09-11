Ричмонд
Отец омича, убитого на фестивале в США, обратился к Трампу

Россиянин считает, что расследованию гибели Вадима Круглова уделяется недостаточное внимание.

Источник: Комсомольская правда

Отец омича Вадима Круглова, убитого в начале сентября на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США обратился к Дональду Трампу. Россиянин считает, что расследованию убийства его сына уделяется недостаточно влияния и просит подключить к расследованию ФБР. Соответствующее видеобращение опубликовал телеграм-канал «RT на русском».

В своей речи омич заметил, что обращается к Трампу как отец к отцу и как к президенту великой страны, на территории которой был убит гражданин другой великой страны.

«Дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один внешний шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, как будто не слышали об этом», — считает отец убитого.

Также россиянин сравнил расследование убийства Вадима Круглова и гражданки Украины, зарезанной в нью-йоркском метро. Последнее было раскрыто чуть ли не за считанные часы.

«Я понимаю, в отличие от Нью-Йорка в пустыне Блэк-Рок нет видеокамер. Но я все же полагаюсь на профессионализм сотрудников ФБР. Зло должно быть наказано», — так закончил свое обращение к президенту США отец погибшего.

Напомним, омич Вадим Круглов погиб от удара ножом в шею. Основной версией произошедшего сразу же стало убийство. За любые сведения организаторами фестиваля объявлена награда.

