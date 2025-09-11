В Башкирии выросло число пострадавших от укусов клещей

С начала эпидемиологического сезона в медицинские учреждения Башкирии обратились 9 554 человека, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 17,8% превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии, каждый третий пострадавший является ребенком. Лабораторные исследования показали, что в 1,1% случаев клещи были заражены вирусом клещевого энцефалита, а в 18,5% случаев — боррелиозом.
Специалисты ведомства напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесных массивов и парковых зон, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью в случае укуса.
