В Башкирии выросло число пострадавших от укусов клещей

В Башкирии зафиксирован рост числа пострадавших от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

С начала эпидемиологического сезона в медицинские учреждения Башкирии обратились 9 554 человека, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 17,8% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии, каждый третий пострадавший является ребенком. Лабораторные исследования показали, что в 1,1% случаев клещи были заражены вирусом клещевого энцефалита, а в 18,5% случаев — боррелиозом.

Специалисты ведомства напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесных массивов и парковых зон, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью в случае укуса.

