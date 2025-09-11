Ричмонд
В Новошахтинске семейная ссора закончилась поножовщиной и уголовным делом

Жительницу Дона заподозрили в нападении на мужа, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске ссора между мужем и женой закончилась поножовщиной и уголовным делом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел 8 сентября. Сначала в дежурную часть поступило сообщение из больницы — медики сообщили, что к ним обратился мужчина с проникающим ранением.

Сотрудники полиции начали разбираться и выяснили, что конфликт у пары возник во время распития горячительного. Предварительно, 34-летняя женщина в какой-то момент схватила нож и нанесла удар.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено дело по статье о причинении тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Женщина находится под подпиской о невыезде.

