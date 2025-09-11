СМИ: во время протестов в Непале министров эвакуировали на тросах армейских вертолетов

Как пишет India Today, в Катманду развернулись драматические сцены: непальских высокопоставленных чиновников и членов их семей пришлось эвакуировать с помощью армейских вертолетов. На многочисленных видео, ставших вирусными в соцсетях, видно, что они, рискуя собственной жизнью, цепляются за спасательные стропы, спущенные с вертолета, и карабкаются вверх, хотя вертолет уже начинает взлетать. Тем временем тысячи протестующих наблюдают за происходящим с земли и выражают свое недовольство громкими криками.