СМИ: во время протестов в Непале министров эвакуировали на тросах армейских вертолетов

Как пишет India Today, в Катманду развернулись драматические сцены: непальских высокопоставленных чиновников и членов их семей пришлось эвакуировать с помощью армейских вертолетов. На многочисленных видео, ставших вирусными в соцсетях, видно, что они, рискуя собственной жизнью, цепляются за спасательные стропы, спущенные с вертолета, и карабкаются вверх, хотя вертолет уже начинает взлетать. Тем временем тысячи протестующих наблюдают за происходящим с земли и выражают свое недовольство громкими криками.
В другом сюжете видно, как вертолет проносит нескольких чиновников в спасательной корзине над отелем в Катманду, где наблюдается огромный столб дыма. Каких именно чиновников удалось эвакуировать таким способом, издание не уточняет.
По данным NDTV World, во вторник толпа из десятков тысяч человек, возглавляемая протестующими «Поколения Z», разгромила дома нескольких правительственных чиновников и подожгла здание парламента. Они также подожгли дом министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга, забросали камнями резиденцию заместителя премьер-министра и министра финансов Бишну Паудела, управляющего непальским банком Rastra Бисво Паудела и напали на дом бывшего министра внутренних дел Рамеша Лекхака.
Протестующие гнали министра финансов Непала по улице и пинали его ногами. Толпа напала на министра иностранных дел Непала Арзу Рану Деуба и ее мужа, бывшего премьер-министра и главу Непальского конгресса Шера Бахадура Деуба, в их доме в Катманду. После этого появились противоречивые сообщения: некоторые СМИ писали, что женщина от полученных ран скончалась, другие — что она находится в критическом состоянии в больнице.