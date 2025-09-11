Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области нашли аптеку, в которой нет обязательных лекарств

В Ростовской области оштрафовали аптеку, в которой отсутствовали все обязательные препараты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили уникальное нарушение: аптека, в которой полностью отсутствовали обязательные лекарства, была оштрафована по решению арбитражного суда. Контрольное мероприятие провел территориальный орган Росздравнадзора, и его результаты шокировали — впервые за всю практики работы ведомств была зафиксирована такая ситуация.

Кроме полного отсутствия препаратов из минимального ассортимента, проверка выявила и другие серьезные нарушения.

— Оказалось, что у работника данной фармацевтической организации не было ни профильного образования, ни сертификата специалиста, ни пройденной аккредитации, — рассказали в Росздравнадзоре.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Штрафы — более 620 тысяч рублей: В Ростовской области начались жесткие рейды против «серых» возчиков.