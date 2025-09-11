В Ростовской области нашли аптеку, в которой нет обязательных лекарств

В Ростовской области выявили уникальное нарушение: аптека, в которой полностью отсутствовали обязательные лекарства, была оштрафована по решению арбитражного суда. Контрольное мероприятие провел территориальный орган Росздравнадзора, и его результаты шокировали — впервые за всю практики работы ведомств была зафиксирована такая ситуация.
Кроме полного отсутствия препаратов из минимального ассортимента, проверка выявила и другие серьезные нарушения.
— Оказалось, что у работника данной фармацевтической организации не было ни профильного образования, ни сертификата специалиста, ни пройденной аккредитации, — рассказали в Росздравнадзоре.
