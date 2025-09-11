В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребёнка

Следственный комитет начал расследование инцидента в Октябрьском районе Новосибирска, где 11 сентября собаки напали на маленького мальчика.
Как сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Новосибирской области, поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в СМИ о нападении на ребёнка во дворе жилого дома.
По предварительным данным, днём 11 сентября в Октябрьском районе несколько собак атаковали мальчика, игравшего возле многоэтажки. Ребёнок получил укусы, однако ему оперативно оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Следственным отделом по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей». В рамках расследования назначены и проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.