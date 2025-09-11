В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребёнка

По предварительным данным, днём 11 сентября в Октябрьском районе несколько собак атаковали мальчика, игравшего возле многоэтажки. Ребёнок получил укусы, однако ему оперативно оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.