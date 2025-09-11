В Башкирии усиливают контроль за дорожным движением на опасных участках

За восемь месяцев 2025 года увеличилась тяжесть последствий ДТП. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Основными причинами аварий, по его словам, остаются грубые нарушения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, наезды на пешеходов и неправильное проезд перекрестков.
Для улучшения ситуации на дорогах региона принято решение усилить патрулирование. На аварийно-опасных участках будут дополнительно выставлены наряды сотрудников специализированного батальона ДПС, сказал Севастьянов.
С сегодняшнего дня повышенное внимание инспекторов будет уделяться следующим автодорогам:
— Уфа — Инзер — Белорецк (Уфимский, Кармаскалинский, Архангельский районы);
— Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки (Давлекановский и Чишминский районы);
— Уфа — Бирск — Янаул (Бирский и Бураевский районы);
— Дюртюли — Нефтекамск (Нефтекамск, Янаульский район);
— Стерлитамак — Красноусольский (Стерлитамакский и Гафурийский районы);
— Туймазы — Октябрьский (Октябрьский и Туймазинский район).
