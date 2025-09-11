Подпольную лабораторию с 8 кг наркотиков нашли под Ростовом

В Таганроге Ростовской области два местных жителя были задержаны по подозрению в производстве и сбыте запрещенных веществ в особо крупных размерах. Как рассказали в донской ФСБ, мужчины в частном доме организовали целую лабораторию. Позже все приготовленное в ней сбывали через интернет.
— На месте организации производства изъято свыше 8 килограммов наркотических средств, а также химическое оборудование, — прокомментировали в ФСБ области.
В отношении задержанных в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Если вину мужчин признают, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В Ростове три аптеки за день попались на продаже наркопрепаратов детям.
Под Ростовом задержали хранившего при себе наркотики молодого человека.