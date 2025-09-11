Подпольную лабораторию с 8 кг наркотиков нашли под Ростовом

В Таганроге Ростовской области два местных жителя были задержаны по подозрению в производстве и сбыте запрещенных веществ в особо крупных размерах. Как рассказали в донской ФСБ, мужчины в частном доме организовали целую лабораторию. Позже все приготовленное в ней сбывали через интернет.