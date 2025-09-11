На Украине священник с топором напал на сотрудников ТЦК

Вероятно, желая избежать мобилизации, тот отказался представиться и предоставить какие-либо удостоверения. В ходе перепалки он достал из пакета предмет, похожий на топор и дважды ударил им одного из патрульных по голове, а потом распылил газовый баллончик в лицо другому сотруднику ТЦК. При задержании у мужчины также обнаружили пистолет. На данный момент заведено уголовное дело, нападавшему может грозить до пяти лет тюрьмы.