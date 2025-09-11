Ричмонд
На Украине священник с топором напал на сотрудников ТЦК

В городе Черкассы, священнослужитель УПЦ напал на сотрудников территориального центра комплектования с топором и газовым баллончиком, пытаясь избежать мобилизации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В украинских Черкассах два сотрудника военкомата пострадали при попытке проверить документы у мужчины. Как сообщает канал «Белорусский силовик», оборонявшимся оказался священник УПЦ.

«По данным местных пабликов, задержан священник УПЦ (в 2024 году перешёл из ПЦУ), православный блогер Андрей Шиманович», — пишет издание «СТРАНА.ua».

По данным Черкасского областного ТЦК, инцидент произошел на в ходе мероприятий по оповещению граждан. Совместный патруль в составе военнослужащих ТЦК и представителей национальной полиции остановил мужчину для проверки военно-учетных документов.

Вероятно, желая избежать мобилизации, тот отказался представиться и предоставить какие-либо удостоверения. В ходе перепалки он достал из пакета предмет, похожий на топор и дважды ударил им одного из патрульных по голове, а потом распылил газовый баллончик в лицо другому сотруднику ТЦК. При задержании у мужчины также обнаружили пистолет. На данный момент заведено уголовное дело, нападавшему может грозить до пяти лет тюрьмы.