На Украине священник с топором напал на сотрудников ТЦК

В украинских Черкассах два сотрудника военкомата пострадали при попытке проверить документы у мужчины. Как сообщает канал «Белорусский силовик», оборонявшимся оказался священник УПЦ.
«По данным местных пабликов, задержан священник УПЦ (в 2024 году перешёл из ПЦУ), православный блогер Андрей Шиманович», — пишет издание «СТРАНА.ua».
По данным Черкасского областного ТЦК, инцидент произошел на в ходе мероприятий по оповещению граждан. Совместный патруль в составе военнослужащих ТЦК и представителей национальной полиции остановил мужчину для проверки военно-учетных документов.
Вероятно, желая избежать мобилизации, тот отказался представиться и предоставить какие-либо удостоверения. В ходе перепалки он достал из пакета предмет, похожий на топор и дважды ударил им одного из патрульных по голове, а потом распылил газовый баллончик в лицо другому сотруднику ТЦК. При задержании у мужчины также обнаружили пистолет. На данный момент заведено уголовное дело, нападавшему может грозить до пяти лет тюрьмы.