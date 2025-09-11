В Новосибирском метро 20-летний парень упал на рельсы на станции «Площадь Ленина»

На центральной станции метрополитена в Новосибирске произошёл инцидент: молодой человек упал на пути, но обошлось без тяжёлых последствий.
Очевидцы сообщили, что 20-летний пассажир оступился и оказался под вагоном поезда. Машинисты оперативно остановили состав и помогли поднять пострадавшего до приезда экстренных служб, сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
Ему оказали первую помощь на месте, после чего передали молодого человека врачам скорой помощи. Юношу доставили в больницу с травмой колена.
В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, падение произошло по неосторожности самого пассажира.