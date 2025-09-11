Под Ростовом подросток на питбайке протаранил дорожный знак

— Не допускайте поездок детей на питбайках и других мотосредствах без сопровождения и разрешения. Такие действия подвергают здоровье и жизнь несовершеннолетних серьезной опасности. Контролируйте досуг и передвижения ваших детей, особенно если они используют спортивный или мототранспорт. Помните, что ответственность за безопасность на дороге несут взрослые, — обратились сотрудники ГАИ в дончанам.