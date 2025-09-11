Ричмонд
Под Ростовом подросток на питбайке протаранил дорожный знак

В Ростовской области 16-летний парень попал в больницу после ДТП, которое сам и устроил.

Источник: Комсомольская правда

В одном из поселков Аксайского района Ростовской области произошла авария, в которой пострадал подросток. Как рассказали в донской ГАИ, 16-летний местный житель катался на питбайке и, по предварительным данным, в какой-то момент не справился с управлением.

В результате питбайк занесло на обочину и он врезался в опору дорожного знака. Несовершеннолетний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

— Не допускайте поездок детей на питбайках и других мотосредствах без сопровождения и разрешения. Такие действия подвергают здоровье и жизнь несовершеннолетних серьезной опасности. Контролируйте досуг и передвижения ваших детей, особенно если они используют спортивный или мототранспорт. Помните, что ответственность за безопасность на дороге несут взрослые, — обратились сотрудники ГАИ в дончанам.

