Под Ростовом подросток на питбайке протаранил дорожный знак

В одном из поселков Аксайского района Ростовской области произошла авария, в которой пострадал подросток. Как рассказали в донской ГАИ, 16-летний местный житель катался на питбайке и, по предварительным данным, в какой-то момент не справился с управлением.
В результате питбайк занесло на обочину и он врезался в опору дорожного знака. Несовершеннолетний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
— Не допускайте поездок детей на питбайках и других мотосредствах без сопровождения и разрешения. Такие действия подвергают здоровье и жизнь несовершеннолетних серьезной опасности. Контролируйте досуг и передвижения ваших детей, особенно если они используют спортивный или мототранспорт. Помните, что ответственность за безопасность на дороге несут взрослые, — обратились сотрудники ГАИ в дончанам.
