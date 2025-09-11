В Башкирии мужчина избил до переломов 69-летнюю сожительницу

Как установили полицейские, телесные повреждения пенсионерке нанес ее ранее судимый 64-летний сожитель. По предварительной информации, между ними произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина набросился на женщину с кулаками. Избиение прервал общий знакомый пары, который пришел в гости и стал свидетелем ссоры. Именно он вызвал экстренные службы и попросил помощи для женщины.