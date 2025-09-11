В Башкирии мужчина избил до переломов 69-летнюю сожительницу

В больницу Абзелиловского района доставили 69-летнюю женщину с закрытым переломом бедра. Медики, заподозрив криминальный характер травм, сообщили в полицию.
Как установили полицейские, телесные повреждения пенсионерке нанес ее ранее судимый 64-летний сожитель. По предварительной информации, между ними произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина набросился на женщину с кулаками. Избиение прервал общий знакомый пары, который пришел в гости и стал свидетелем ссоры. Именно он вызвал экстренные службы и попросил помощи для женщины.
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что сельчанин признал вину.
— По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве меры пресечения обвиняемому избрали подписку о невыезде, — добавили в ведомстве.
