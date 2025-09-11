Ричмонд
Житель Подмосковья четырежды перемещал дом ради льготных ипотек

Житель Московской области умудрился четыре раза выдать свой дом за новую постройку, чтобы несколько раз получить льготные кредиты. В каждом случае жилье переносили на новое место и представляли банкам как новый объект.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Житель Подмосковья придумал мошеннический способ несколько раз воспользоваться льготными ипотечными кредитами, четыре раза перемещая построенный дом с одного участка на другой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, мужчина нанимал специалистов, которые перевозили его жилое строение, установленное на свайном фундаменте. Каждый раз, когда дом оказывался на новом месте, владелец представлял его банкам как совершенно новый объект недвижимости.

Чтобы обмануть банки, мужчина каждый раз фотографировал дом на новом участке и отправлял снимки в кредитные организации, заявляя, что это новый объект. Так он сумел несколько раз получить льготную ипотеку.

Однажды дом переместили на 70 метров. Завершив хитроумную схему, предприимчивый житель продал дом вместе с участком, а полученные средства, как пишет Mash, направил на развитие собственного бизнеса.