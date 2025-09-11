Житель Подмосковья четырежды перемещал дом ради льготных ипотек

Житель Подмосковья придумал мошеннический способ несколько раз воспользоваться льготными ипотечными кредитами, четыре раза перемещая построенный дом с одного участка на другой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, мужчина нанимал специалистов, которые перевозили его жилое строение, установленное на свайном фундаменте. Каждый раз, когда дом оказывался на новом месте, владелец представлял его банкам как совершенно новый объект недвижимости.
Чтобы обмануть банки, мужчина каждый раз фотографировал дом на новом участке и отправлял снимки в кредитные организации, заявляя, что это новый объект. Так он сумел несколько раз получить льготную ипотеку.
Однажды дом переместили на 70 метров. Завершив хитроумную схему, предприимчивый житель продал дом вместе с участком, а полученные средства, как пишет Mash, направил на развитие собственного бизнеса.