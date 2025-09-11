Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Появились первые изображения предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, близкого соратника президента США Дональда Трампа. Фотографии подозреваемого были обнародованы отделением ФБР в Солт-Лейк-Сити через официальный аккаунт ведомства в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека, причастного к совершению убийства в Университете долины Юты. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.

По информации Daily Mail, злоумышленник мог использовать частный самолёт, который сначала вылетел из близлежащего аэропорта на юг, в сторону Аризоны, затем временно исчез с радаров, а после вернулся в Юту. Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно также склоняется к версии о частном самолёте.

Напомним, что трагедия произошла накануне. Сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. ФБР также удалось найти оружие, которое предположительно мог использоваться убийца. Им оказалась винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Её нашли в лесном массиве, в направлении которого скрылся нападавший.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше