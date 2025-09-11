Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка

В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека, причастного к совершению убийства в Университете долины Юты. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.
По информации Daily Mail, злоумышленник мог использовать частный самолёт, который сначала вылетел из близлежащего аэропорта на юг, в сторону Аризоны, затем временно исчез с радаров, а после вернулся в Юту. Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно также склоняется к версии о частном самолёте.
Напомним, что трагедия произошла накануне. Сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. ФБР также удалось найти оружие, которое предположительно мог использоваться убийца. Им оказалась винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Её нашли в лесном массиве, в направлении которого скрылся нападавший.