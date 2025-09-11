Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка

По информации Daily Mail, злоумышленник мог использовать частный самолёт, который сначала вылетел из близлежащего аэропорта на юг, в сторону Аризоны, затем временно исчез с радаров, а после вернулся в Юту. Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно также склоняется к версии о частном самолёте.