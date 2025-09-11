На Украине мужчина избил сотрудника ТЦК пакетом с топором

В городе Черкассы мужчина два раза ударил сотрудника военкомата пакетом с топором по голове после просьбы предоставить документы, сообщает Черкасский областной ТЦК в соцсети.
«Гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил два удара в область головы», — сказано в публикации.
Уточняется, что мужчина вел себя агрессивно и распылил перцовый баллончик в лицо другого сотрудника ТЦК. После задержания мужчины на место прибыла машина скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать группу мужчин. Однако они отобрали у военкомов оружие и избили их.