В Башкирии 12% школьников обучаются во вторую смену

В Уфе строят четыре новые школы для ликвидации второй смены. Как сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, проблема второй смены сохраняет актуальность преимущественно в уфимских школах. По словам министра, решить вопрос нехватки учебных мест можно исключительно за счет строительства новых образовательных учреждений.