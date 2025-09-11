В Башкирии 12% школьников обучаются во вторую смену

В Уфе строят четыре новые школы для ликвидации второй смены. Как сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, проблема второй смены сохраняет актуальность преимущественно в уфимских школах. По словам министра, решить вопрос нехватки учебных мест можно исключительно за счет строительства новых образовательных учреждений.
Мавлетбердин пояснил, что детские сады планируется возводить на средства застройщиков в рамках соглашений о комплексном развитии территорий, а школы — за счет бюджетного финансирования. Он подчеркнул, что хотя строительство требует значительных затрат, это первостепенная задача, которую необходимо решать.
В настоящее время в Уфе продолжается строительство новых школ в микрорайонах Кузнецовский Затон, Яркий, Затон-Восточный и Глумилино. Эти объекты призваны уменьшить нагрузку на существующие образовательные учреждения и сократить количество учащихся, занимающихся во вторую смену.
