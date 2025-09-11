Бывший замначальника ангарской колонии отказался от признания в пытках

До этого (месяц назад) отказался от своих показаний против экс-тюремщиков тот самый «активист», который нанес смертельный удар осужденному. Его можно понять: он сейчас находится в колонии в Иркутской области. Можно понять и Тараканова. Кто же будет «топить» себя, тем более что коллеги стоят насмерть: невиновны, и все тут. Но как понять нас, если мы об этом смолчим? В распоряжении автора этих строк — не только видео допроса Тараканова, но и аудиозаписи с признаниями, которые пересылал мне «активист».