Бывший замначальника ангарской колонии отказался от признания в пытках

В четверг, 11 сентября 2025 года в Иркутском областном суде, где идет процесс над четырьмя бывшими сотрудниками ангарской ИК-15, произошел неожиданный (хотя эксперты считают — как раз ожидаемый) поворот. Один из обвиняемых экс-тюремщиков отказался подтверждать данные на следствии показания. Речь о бывшем заместителе начальника колонии Тараканове, который до этого подробно рассказал о системе пыток. И делал признания он под видеокамеру и при адвокате. Оснований заявлять, что его заставляли оболгать себя и других, по мнению правозащитников, нет. В распоряжении редакции оказалось видео с допросом Тараканова. Возможно, впервые эск-тюремщик не просто признает пытки, но и детально описывает, как они были организованы.
Напомним, что уголовное дело против четверых сотрудников ангарской колонии было возбуждено в 2023 году после смерти осужденного Николая Шайхутнинова. Он прибыл в ИК-15 по этапу, и вскоре его нашли мертвым. «Активист», который нанес Николаю смертельный удар, заявил, что выполнял задание сотрудников: встречал новеньких, проводил с ними беседу и бил. Четырем экс-тюремщикам изначально было предъявлено обвинение по 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», но по требованию прокуратуры его смягчили, переквалифицировав на «Халатность». Все четверо подсудимых дожидаются суда не в СИЗО: у кого-то подписка о невыезде, у кого-то запрет определенных действий.
Трое тюремщиков ни изначально своей вины не признавали категорически, ни теперь. А вот бывший заместитель начальника ИК-15 Ангарска Тараканов на следствии был откровенен и поведал об организованных в колонии пытках.
На видео он дает показания в кабинете следователя, в присутствии своего адвоката по соглашению. Он использует слово «пытки», называя осужденных, которые их применяли по заданию администрации, «активистами».
Стоит привести цитату из допроса:
"— Вы подтверждаете, что в исправительной колонии применялась система пыток?
— Да. Подтверждаю. С 2021 года в карантинном отделении, в отряде номер 11. Вновь прибывшие осужденные в карантинном отделении подвергались избиениям, пыткам. Получается, актив получал информацию, передавал в оперативный отдел, начальнику, ну, по цепочке. В карантине больше 15 суток содержаться не могли, и те, кто, грубо говоря, не успел согласиться на требования режимные, что предъявляют им сотрудники, так сказать, актив, они переводились дальше в 11-й отряд, и с ними и там продолжалась так называемая работа. Ну, били, пытали, заставляли подчиняться администрации.
Что касается карантина, кто-то ночевал из активистов там, кто-то приходил с утра и до самого отбоя, до вечера был. Все время там находилось в карантине из «актива» по 3−5 человек… И там находились нелегально, с разрешения оперативников и начальника.
Сотрудники посещали карантин, так сказать, закрыв глаза, потому что все знали, что там проходит определенная работа с осужденными, работа, которая включается в избиении и пытках. Чтобы не было, грубо говоря, слышно это, играла музыка громко. Ну, естественно, при посещении прокуратуры и Главного управления все прекращалось, все пряталось".
Сегодня Тараканов был допрошен в судебном заседании и данные на следствии показания не подтвердил, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ…
До этого (месяц назад) отказался от своих показаний против экс-тюремщиков тот самый «активист», который нанес смертельный удар осужденному. Его можно понять: он сейчас находится в колонии в Иркутской области. Можно понять и Тараканова. Кто же будет «топить» себя, тем более что коллеги стоят насмерть: невиновны, и все тут. Но как понять нас, если мы об этом смолчим? В распоряжении автора этих строк — не только видео допроса Тараканова, но и аудиозаписи с признаниями, которые пересылал мне «активист».
Экс-тюремщики на судебном заседании радовались чему-то, смеялись. Уверена, они и не думают, что видео могут быть обнародованы. И наверняка надеются на оправдание или освобождение от ответственности за истечением срока давности.
Именно с такой формулировкой апелляционный суд отпустил экс-тюремщиков, которые причастны к издевательствам над Ондаром Кежиком (напомним, в его кишечнике взорвался кипятильник). 5 июня 2025 года Верховный суд отменил это решение. Дело вернули в апелляцию. И что вы думаете? На этой неделе апелляция вернула его в первую инстанцию, в третий раз отменив обвинительный приговор.