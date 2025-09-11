При атаке дронов ВСУ в Белгородской области погиб человек

Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области.
Один человек погиб, еще шесть, включая 13-летнего ребенка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотный летательный аппарат нанес удар по одному из коммерческих объектов. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок 13 лет.
В самом Белгороде из-за детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина, а женщина, пострадавшая при утренней атаке, получила минно-взрывную травму и баротравму и проходит амбулаторное лечение. В хуторе Жданов Яковлевского городского округа двое мужчин пострадали от атаки беспилотника: один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Обоим оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Белгороду было повреждено остекление не менее трех квартир в одном из многоквартирных домов. По его словам, еще один беспилотник также попал в жилое здание, нанеся ущерб оконным и балконным конструкциям.