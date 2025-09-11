Россиянин 20 лет скрывался от правосудия за изнасилование и зверское убийство девушки

Следственный комитет России закрыл одно из самых громких нераскрытых дел Кировской области, растянувшееся на 27 лет.
64-летний житель Вологды был признан виновным в убийстве и изнасиловании 18-летней девушки, совершенном в июне 1998 года в лесном массиве у деревни Барановщина Куменского района.
Прорыв в расследовании произошел благодаря современным методам геномной экспертизы. Повторный анализ вещественных доказательств позволил выявить генетическое совпадение с профилем родственника подозреваемого в федеральной базе ДНК. Это позволило следователям выйти на преступника, который после убийства перебрался в Вологодскую область и более двух десятилетий скрывался от правосудия.
Суд установил, что мужчина совершил преступление 5 июня 1998 года: изнасиловал жертву под угрозой убийства, а затем задушил её кожаным шнуром, опасаясь разоблачения.
Кировский областной суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
