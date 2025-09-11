Россиянин 20 лет скрывался от правосудия за изнасилование и зверское убийство девушки

Прорыв в расследовании произошел благодаря современным методам геномной экспертизы. Повторный анализ вещественных доказательств позволил выявить генетическое совпадение с профилем родственника подозреваемого в федеральной базе ДНК. Это позволило следователям выйти на преступника, который после убийства перебрался в Вологодскую область и более двух десятилетий скрывался от правосудия.