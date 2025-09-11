Гособвинение запросило для убийц байкера Ковалёва до 17 лет колонии

Напомним, что инцидент произошёл в апреле 2024 года. Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученных травм мотоциклист скончался в больнице. Убийца поспешил скрыться, его обнаружили спустя два дня в Ростовской области. Позже под стражу заключили его друга Нахида Гусейнова, дядю Бахтияра Аббасова и отца Низами Аббасова. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Летом 2024 года всем обвиняемым был продлён арест.