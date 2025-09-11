Ричмонд
Гособвинение запросило для убийц байкера Ковалёва до 17 лет колонии

Гособвинение запросило для шестерых обвиняемых в убийстве байкера Кирилла Ковалёва на парковке в Люблине сроки от 9,5 до 17 лет строгого режима. О ходе судебного процесса сообщил корреспондент «Известий» из зала Московского городского суда.

Источник: Life.ru

Самый строгий приговор — 17 лет колонии — прокурор потребовал для Шахина Аббасова. Для Низами и Бахтияра Аббасовых обвинение попросило назначить по 9,5 года строгого режима, тогда как Шохрату Аббасову грозит 14 лет заключения. В отношении Иссахана Аббасова прозвучало требование о 16 годах колонии, а для Нахида Гусейнова прокурор запросил 10 лет строгого режима.

Напомним, что инцидент произошёл в апреле 2024 года. Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученных травм мотоциклист скончался в больнице. Убийца поспешил скрыться, его обнаружили спустя два дня в Ростовской области. Позже под стражу заключили его друга Нахида Гусейнова, дядю Бахтияра Аббасова и отца Низами Аббасова. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Летом 2024 года всем обвиняемым был продлён арест.