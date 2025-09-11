Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
