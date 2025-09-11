Известный советский лыжник погиб при пожаре в Ленинградской области

В период с 1981 по 1984 год лыжник четырежды подряд становился победителем 70-километровой гонки, проводившейся в рамках чемпионата СССР. На сегодняшний день данное достижение остается непревзойденным в истории отечественного лыжного спорта — повторить этот успех не удалось ни одному другому спортсмену. Кроме того, на счету Сокарева две победы в марафоне «Праздник Севера». В ходе своей спортивной карьеры он также завоевал бронзовую медаль на дистанции 15 километров на чемпионате СССР и еще одну бронзу на одном из этапов Кубка мира.