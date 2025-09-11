В Ростове на Доватора грузовик сбил четырехлетнего ребенка

В Ростове-на-Дону в четверг вечером, 11 августа, на улице Доватора произошла серьезная авария. Как рассказали в областной ГАИ, 42-летний водитель грузовика «Хендай» ехал по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
По всей видимости, он не заметил малыша, выскочившего на дорогу. Четырехлетний мальчик получил травмы, попав под колеса. По словам очевидцев, на место аварии приехали три кареты скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.
