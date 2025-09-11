Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото винтовки, из которой могли застрелить Кирка

Появилось фото винтовки с оптическим прицелом, из которой, предположительно, был убит американский активист Чарли Кирк. Оружие было обнаружено правоохранителями. Кадрами поделилась газета The New York Post.

Источник: Life.ru

Полиция нашла оружие в лесу, оно было завёрнуто в полотенце. Указано, что это винтовка Mauser, а выстрел был произведён при помощи крупнокалиберной пули. Ранее сообщалось, что на гильзах использованных патронов были обнаружены надписи, отражающие трансгендерную* и антифашистскую идеологию.

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше