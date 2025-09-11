Появилось фото винтовки, из которой могли застрелить Кирка

Полиция нашла оружие в лесу, оно было завёрнуто в полотенце. Указано, что это винтовка Mauser, а выстрел был произведён при помощи крупнокалиберной пули. Ранее сообщалось, что на гильзах использованных патронов были обнаружены надписи, отражающие трансгендерную* и антифашистскую идеологию.