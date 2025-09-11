Украинские дроны атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебно-тренировочный центр станции.
Удар пришелся по корпусу «Г», где находится уникальный полноразмерный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
Предварительно, пострадавших нет. Данные о повреждениях уточняются.
«Радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Данная провокационная атака на учебный центр — это очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ЗАЭС», — отметили в пресс-службе.
Запорожская АЭС расположена в районе Энергодара на левом берегу Днепра. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция по числу энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России. За время конфликта станция уже неоднократно подвергалась ударам ВСУ.
Украинские военнослужащие за последние пять дней дважды атаковали УТЦ ЗАЭС. В субботу, 6 сентября, также сообщалось об ударе по крыше корпуса «Г».