Детям в российской школе подали кашу с личинками

Прокуратура Верхнекамского района Кировской области после размещенных фотографий риса с личинками в одной из школ города Кирса провела проверку и выявила существенные нарушения.

Прокуроры нагрянули в школу с проверкой и выявили значительные нарушения, в том числе и в части несоблюдения условий хранения продуктов питания.

Также в публикации уточняется, что администрация школы изъяла партию некачественных продуктов. Директору школы внесено представление, а итоги проверки направили в СКР и Роспотребнадзор.

— В настоящее время администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, контроль за качеством готовой продукции усилен, — сказано в сообщении.